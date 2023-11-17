Подмосковье 17 ноября 2023, 20:05 Двух таксистов-нелегалов выявили в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В Одинцове зарегистрировали два факта перевозки пассажиров в такси без разрешений. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд против нелегальных таксистов.

Во время проверки правоохранители обращали внимание на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси.

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«Участники рейда осмотрели более 25 транспортных средств», — сообщил заведующий межмуниципальным отделом № 4 управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Александр Иванов.

В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф на сумму более 12 тысяч рублей. Их машины отправили на штрафстоянку.

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