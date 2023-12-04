Подмосковье 04 декабря 2023, 11:15 Двух раненых уток спасли из замерзающего пруда в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Двух раненых уток спасли из пруда на улице 40 лет Октября в Лобне. Помощь птицам оказал сотрудник Парка культуры и отдыха, общественный инспектор по обращению с животными Природнадзора Российской Федерации Александр Ловецкий.

Эколог Александр Ловецкий рассказал, что птиц доставили в ветеринарный центр. Там им оказали квалифицированную помощь.

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Вскоре специалисты приступят к реабилитации уток для возвращения их в естественную среду обитания.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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