04 декабря 2023, 11:15
Двух раненых уток спасли из замерзающего пруда в Лобне
Двух раненых уток спасли из пруда на улице 40 лет Октября в Лобне. Помощь птицам оказал сотрудник Парка культуры и отдыха, общественный инспектор по обращению с животными Природнадзора Российской Федерации Александр Ловецкий.
Эколог Александр Ловецкий рассказал, что птиц доставили в ветеринарный центр. Там им оказали квалифицированную помощь.
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Вскоре специалисты приступят к реабилитации уток для возвращения их в естественную среду обитания.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.
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Лобня
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