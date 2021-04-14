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    14 апреля 2021, 13:44

    Двух девочек наградили за спасение ребенка в Истре. Он едва не попал в водоворот

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова, Оксана Кононенко

    Двух девочек из Подмосковья наградили за их смелость, проявленную при спасении трехлетнего мальчика. Все случилось зимой прошлого года, когда они катались на тюбингах в Истре. Александра Боровикова и Василиса Фомичева увидели, как ребенок слетел с горки в реку и едва не попал в водоворот.

    Двух девочек наградили за спасение ребенка в Истре. Он едва не попал в водоворот | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Мальчик катался на «ватрушке» под присмотром родителей, но в одно мгновение, съехав с горки вниз, пропал из поля зрения. Взрослые сразу поспешили спуститься с вершины, чтобы найти ребенка, а девочки были у подножия и увидели, как он вылетел в реку.

    Из-за ледяного дождя, прошедшего накануне, горка была очень скользкой, из-за чего «ватрушка» набрала высокую скорость. Не остановила и ограждающая сетка. Все произошло в коттеджном поселке «Парк Авеню».

    Когда ребенок упал в реку, его стало уносить по направлению к огромной водоотводной трубе. Две девочки незамедлительно бросились спасать ребенка и перебежали через мост на другой берег.

    Схватившись за руки, они вместе стали вытягивать трехлетнего мальчика из воды. Их не остановило то, что берег был высоким и крутым. Девочкам удалось спасти ребенка, не дав ему попасть в водоворот.

    Награды за отвагу

    В гимназии имени Примакова их наградили советник министра МЧС России Андрей Мерзликин, а также первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Подмосковью Вадим Андямов.

    Двух девочек наградили за спасение ребенка в Истре. Он едва не попал в водоворот | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По словам Андямова, девочки проявили отвагу, которая даже не всегда свойственна взрослым.

    То, что произошло, вызывает лишь восхищение. Когда мы награждаем пожарных и спасателей, то наблюдаем всегда подготовленных суровых мужчин, которые каждый день сталкиваются с чрезвычайными ситуациями. В данном случае две девочки проявили самые высшие качества человечности

    Вадим Андямов.
    Двух девочек наградили за спасение ребенка в Истре. Он едва не попал в водоворот | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Им вручили награды МЧС России «За спасение погибающих на водах». Это обеспечит им льготное поступление в вуз, если они выберут профессию спасателя.