Двух девочек наградили за спасение ребенка в Истре. Он едва не попал в водоворот

Двух девочек из Подмосковья наградили за их смелость, проявленную при спасении трехлетнего мальчика. Все случилось зимой прошлого года, когда они катались на тюбингах в Истре. Александра Боровикова и Василиса Фомичева увидели, как ребенок слетел с горки в реку и едва не попал в водоворот.

Источник фото: телеканал «360»

Мальчик катался на «ватрушке» под присмотром родителей, но в одно мгновение, съехав с горки вниз, пропал из поля зрения. Взрослые сразу поспешили спуститься с вершины, чтобы найти ребенка, а девочки были у подножия и увидели, как он вылетел в реку.

Из-за ледяного дождя, прошедшего накануне, горка была очень скользкой, из-за чего «ватрушка» набрала высокую скорость. Не остановила и ограждающая сетка. Все произошло в коттеджном поселке «Парк Авеню».

Когда ребенок упал в реку, его стало уносить по направлению к огромной водоотводной трубе. Две девочки незамедлительно бросились спасать ребенка и перебежали через мост на другой берег.

Схватившись за руки, они вместе стали вытягивать трехлетнего мальчика из воды. Их не остановило то, что берег был высоким и крутым. Девочкам удалось спасти ребенка, не дав ему попасть в водоворот.

Награды за отвагу

В гимназии имени Примакова их наградили советник министра МЧС России Андрей Мерзликин, а также первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Подмосковью Вадим Андямов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Андямова, девочки проявили отвагу, которая даже не всегда свойственна взрослым.

То, что произошло, вызывает лишь восхищение. Когда мы награждаем пожарных и спасателей, то наблюдаем всегда подготовленных суровых мужчин, которые каждый день сталкиваются с чрезвычайными ситуациями. В данном случае две девочки проявили самые высшие качества человечности Вадим Андямов.

Источник фото: телеканал «360»

Им вручили награды МЧС России «За спасение погибающих на водах». Это обеспечит им льготное поступление в вуз, если они выберут профессию спасателя.