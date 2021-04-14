Двух девочек наградили за спасение ребенка в Истре. Он едва не попал в водоворот
Двух девочек из Подмосковья наградили за их смелость, проявленную при спасении трехлетнего мальчика. Все случилось зимой прошлого года, когда они катались на тюбингах в Истре. Александра Боровикова и Василиса Фомичева увидели, как ребенок слетел с горки в реку и едва не попал в водоворот.
Мальчик катался на «ватрушке» под присмотром родителей, но в одно мгновение, съехав с горки вниз, пропал из поля зрения. Взрослые сразу поспешили спуститься с вершины, чтобы найти ребенка, а девочки были у подножия и увидели, как он вылетел в реку.
Из-за ледяного дождя, прошедшего накануне, горка была очень скользкой, из-за чего «ватрушка» набрала высокую скорость. Не остановила и ограждающая сетка. Все произошло в коттеджном поселке «Парк Авеню».
Когда ребенок упал в реку, его стало уносить по направлению к огромной водоотводной трубе. Две девочки незамедлительно бросились спасать ребенка и перебежали через мост на другой берег.
Схватившись за руки, они вместе стали вытягивать трехлетнего мальчика из воды. Их не остановило то, что берег был высоким и крутым. Девочкам удалось спасти ребенка, не дав ему попасть в водоворот.
Награды за отвагу
В гимназии имени Примакова их наградили советник министра МЧС России Андрей Мерзликин, а также первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Подмосковью Вадим Андямов.
По словам Андямова, девочки проявили отвагу, которая даже не всегда свойственна взрослым.
То, что произошло, вызывает лишь восхищение. Когда мы награждаем пожарных и спасателей, то наблюдаем всегда подготовленных суровых мужчин, которые каждый день сталкиваются с чрезвычайными ситуациями. В данном случае две девочки проявили самые высшие качества человечности
Им вручили награды МЧС России «За спасение погибающих на водах». Это обеспечит им льготное поступление в вуз, если они выберут профессию спасателя.