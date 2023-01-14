Подмосковье 14 января 2023, 16:17 Двух детей из Красноармейска перевезли в больницу Люберец на вертолете

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Из реанимации в Красноармейске двух юных пациентов экстренно доставили на вертолетах в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах. Сейчас оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Начальник МСЧ № 154 Иван Богомолов объяснил, что маленьких жителей доставили на вертолетах из-за невозможности перевозки на санитарных автомобилях, а также из-за их состояния.

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«В течение пары часов было принято решение. Спасибо городским службам, которые подготовили площадку, обеспечили посадку вертолетов. Дети благополучно были доставлены в Люберцы», — уточнил Иван Богомолов.

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Окончательное решение о перевозке детей на вертолетах принимали врачи-реаниматологи и фельдшеры бригады медицины катастроф. Рабочие «Городского хозяйства» подготовили площадку для приземления на стадионе в районе Дачной улицы. Эвакуацией занимались бригады территориального Центра областной службы медицины катастроф и фельдшеры скорой помощи медсанчасти № 154.

Отметим, для Красноармейска это первый случай, когда были задействованы сразу два вертолета.

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