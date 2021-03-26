Дворы в рабочем поселке Столбовая благоустроят в этом году

В рабочем поселке Столбовая городского округа Чехов благоустроят несколько дворов. У местных жителей уже есть современная детская площадка, хоккейная коробка. Теперь радовать глаз будут и благоустроенные дворы.

В рабочем поселке Столбовая в этом году преобразятся несколько дворов. Там установят дополнительные фонари, лавочки и обустроят тротуары.

«Зоны отдыха очень пользуются спросом, у нас есть пожилые люди, и они гуляют, прогуливаются и им негде присесть, а на детской площадке очень шумно», — отметила Аксана Бессмертная, жительница рабочего поселка Столбовая.

Местные жители написали на портал «Добродел», и их обращение взяли в работу. Уже подготовлен план благоустройства дворов по улице Труда. Детали обсуждают вместе с жителями — где поставить урну, а где установить скамейку.

«Мы начали практиковать формат выездной администрации с прошлого года. Поступило поручение нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, чтобы мы в большем тесном контакте общались с нашими жителями, решали их вопросы, чтобы не жители шли в администрацию, а администрация приходила конкретно к каждому жителю», — уточнил Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Кроме благоустройства дворов в поселке займутся и другими работами. На улице Мира появится новая детская площадка, ее установят по губернаторской программе.

Каждый квартал в Чехове проходят встречи со старостами и активными жителями, свои вопросы они могут задать лично главе округа. Не все вопросы можно решить сразу, однако ни один из них не остается без ответа.