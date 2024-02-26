Подмосковье 26 февраля 2024, 14:36 Дворы в поселке Горбольницы № 45 дополнительно благоустроят Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил качество модернизации дворовой территории у домов № 5 и № 10 в поселке Горбольницы № 45. Работы завершили в 2023 году в рамках программы комплексного благоустройства.

Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

В ходе проведенных работ заменили асфальтовое покрытие, уложили новые тротуары, обустроили парковочное пространство и установили детскую площадку. Жильцы двора отметили регулярную уборку снега этой зимой.

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Пожелания жителей по дополнительному обустройству двора также учли. Планируется установить спуск для детских колясок, освещение и камеры видеонаблюдения.

В 2024 году начнутся работы по комплексному благоустройству дворовой территории у домов № 3, № 9 и № 11. Здесь положат новый асфальт, создадут парковочное пространство, установят дополнительную детскую площадку с резиновым покрытием и видеонаблюдением.

Помимо инспекции дворовых территорий, Андрей Иванов осмотрел ремонт двух подъездов в доме № 5. В прошлом году здесь заменили двери, установили энергосберегающие светильники, обновили окна, почтовые ящики, напольное покрытие и окрасили стены. Похожие работы выполнили в доме № 10.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что до конца февраля специалисты также решат проблемы с качеством воды на станции обезжелезивания. Ее модернизируют и выполнят промывку сетей к началу марта. После восстановления параметров водоснабжения проведут перерасчет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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