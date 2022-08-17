Дворы Солнечногорска подали более 10 заявок на всероссийский конкурс

Цветущий сад у подъезда, свежевыкрашенные стены, пластиковые окна и обшитые плиткой подъезды. Для бывшего полковника в отставке, а ныне председателя ТСЖ «Сенеж», — это не просто данность, а результат 15 лет плодотворной работы.

«Меня выбрали председателем правления ТСЖ, так как я имел опыт работы с хозяйствующими объектами и юридическими лицами. А также у меня высшее техническое образование», — рассказывает председатель правления ТСЖ «Сенеж» Александр Лукянчук.

За 15 лет его работы на посту жильцы утеплили котельную и все трубы теплоснабжения, застеклили балконные переходы, установили дополнительные двери на лестничных площадках. Теперь они потребляют почти в два раза меньше кубов газа, а дом заявили на всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».

«Городской округ Солнечногорск заявился по всем номинациям: это и лучшая практика работы совета многоквартирного дома, и лучшая практика ТСЖ, и лучшее проведение капитального ремонта. Мы подали более 10 заявок», — говорит депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко.

Голосование продлится до 5 сентября. Поучаствовать в выборе победителя в каждой номинации можно на сайте конкурса. Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.