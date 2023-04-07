Подмосковье 07 апреля 2023, 22:09 Дворы Солнечногорска благоустроят в 2023 году

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Представители правительства Московской области осмотрели дворы в Солнечногорске. Их благоустройство запланировали на 2023 год.

Делегация с участием главы округа Константина Михалькова посетила детскую площадку в деревне Голубое.

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«Конечно, ситуация после зимы еще пока до конца не исправлена, есть над чем работать, много мусора, конечно, на территории и во дворах, вопросы к управляющим компаниям у нас есть, но у нас запланированы субботники», — сообщил глава Солнечногорска.

Также поселок Андреевка в Солнечногорске ждет комплексное благоустройство. Там обновят игровые зоны для детей, реконструируют контейнерные площадки, создадут зеленую зону у пруда в Голубом.

«Для данных двух территорий будет сформирован отдельный участок МБУ для обслуживания как раз-таки придомовых и общественных территорий: в него войдут примерно 30-35 человек, здесь будет закреплена отдельная техника, и отдельные люди, которые будут формировать процесс уборки», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Заиграть новыми красками и засиять от чистоты Голубое должно через неделю, Андреевка — через две.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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