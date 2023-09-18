Подмосковье 18 сентября 2023, 16:56 Дворы на улице Туголукова в Лобне благоустроят по просьбам жителей пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Жители домов на улице Туголукова в Лобне озвучили свои пожелания по благоустройству дворов. Они предложили обновить асфальт на парковках и в проездах, кронировать деревья и кусты, а также установить камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анна Тураева встретилась с жителями и обсудила вопросы благоустройства территории.

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«Все темы взяты на проработку. По результатам встречи составлен протокол, через месяц назначена повторная встреча с жителями, целью которой станет утверждение сроков исполнения», — рассказала в своем Telegram-канале Анна Тураева.

Встреча прошла в рамках реализации новой системы коммуникации с жителями по вопросам ЖКХ. Она основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева — житель всегда прав.

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