Подмосковье 21 августа 2023, 12:06 Дворы на улице Городок-17 благоустроили в Больших Вяземах пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Во дворах домов № 21, 23 и 25 на улице Городок-17 в Больших Вяземах провели комплексное благоустройство. Здесь уложили новый асфальт, расширили парковочное пространство и уже приступили к озеленению территории.

Программа благоустройства в Подмосковье затронет 707 дворов в этом году. Больше половины из них уже привели в порядок. Полностью работы завершат к концу сентября.

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«У нас 15 тысяч дворов, их благоустройство имеет определяющее значение для качества жизни, настроения жителей. Мы понимаем, что любой ремонт — это временное неудобство для людей. И наша задача — не растягивать этот процесс, а наоборот — сдавать объекты быстрее, более грамотно организовывать и контролировать поэтапные работы. И обязательно — информировать жителей, если есть какие-то отклонения от графика или риски», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Не забывают и о самых маленьких жителях — по всему региону появляются новые детские площадки. Старые объекты с износившимся оборудованием заменяют модернизированными игровыми комплексами. Одну таких площадок открыли вблизи дома № 18 на Радужной улице в Звенигороде. Она оформлена в морском стиле. Ее эскиз выбрали сами жители.

График выполнения работ по благоустройству дворов изменится с 2024 года. В контрактах определят точные сроки на каждый вид работ. Все объекты будут приводить в порядок по регламенту и в сжатые сроки.

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