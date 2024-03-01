Подмосковье 01 марта 2024, 11:26 Дворы и тротуары в Солнечногорске обработали от наледи Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Коммунальные службы городского округа Солнечногорск продолжают расчистку снега и наледи. За сутки пескосоляными смесями и реагентами обработали более 150 километров внутридворовых проездов и пешеходных дорожек.

К расчистке улиц привлекли спецтехнику и дворников. Специалисты вывезли с дворовых территорий подарка 1280 кубометров снега. На особом контроле и уборка наледи с крыш.

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«Все обращения жителей, поступающие на горячую линию главы, из социальных сетей, оперативно направляются в работу профильным специалистам, чтобы в самое короткое время их отработать», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Обращения жителей по качеству уборки снега в Солнечногорске принимают по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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