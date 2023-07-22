Подмосковье 22 июля 2023, 09:00 Дворы и тропы в Одинцове благоустроят до конца сентября

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В Одинцове благоустроят дворы и тропы, выбранные жителями на портале «Добродел». Всего в Подмосковье до 30 сентября обновят 707 придомовых территорий и 585 пешеходных дорог.

«Я попрошу вас еще раз сделать акценты на элементы благоустройства, качество содержания дворов. Это прямая обязанность и управляющих компаний, а значит, глав муниципалитетов и, безусловно, наша», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Площадь ремонтируемого покрытия в Одинцове по сравнению с прошлым годом увеличат практически в полтора раза. Кроме того, в округе уложат асфальтное покрытие для дополнительных парковочных мест.

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