Дворы и детские площадки проверили в Мытищах по обращениям жителей

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проверил, как в Мытищах содержатся дворы, детские площадки и как осуществляется сбор и вывоз мусора.

В инспекционном объезде участвовали представители администрации, управляющих компаний и МБУ. Маршрут был составлен по горячим точкам обращений жителей по вопросам благоустройства, поступившим по разным каналам.

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Поездка руководителя Госадмтехнадзора в Мытищи началась с посещения местного муниципального центра управления регионом (ЦУР). Центр исправно работает, специалисты отрабатывают большой поток сообщений от жителей по различным насущным вопросам. Олег Баженов обратил особое внимание работников центра на работу с повторными обращениями жителей.

«Каждое обращение гражданина должны быть услышано и решено, и именно повторные обращения от жителей являются индикатором проблем, которые надо решать», — отметил Баженов.

По итогам проверки Олег Баженов отметил, что дворы и общественные пространства в городе убираются хорошо. Однако некоторые мусорные площадки не соответствуют региональным стандартам, что будет исправлено в будущем.

Олег Баженов рассказал, что инспекторы Госадмтехнадзора ранее проверили все 575 детских площадок Мытищ. По итогам этих проверок было сделано 98 замечаний, все они оперативно исправлены.

Источник фото: телеканал «360»

«Положительно отмечу и ход программы по благоустройству дворовых территорий. В Мытищах уже благоустроено 50 дворов. В каждом появились и новые парковочные места, и детские площадки. Все выявленные нами сегодня замечания будут внесены в протокол, и не более чем за две недели должны быть устранены, также ряд вопросов мы рекомендовали администрации округа обсудить на штабах. Уверен, результат не заставит себя ждать, — добавил Баженов.

Источник фото: телеканал «360»

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Начальник Госадмтехнадзора также осмотрел набережную реки Яузы. Ее комплексно благоустроили по программе губернатора Московской области «Комфортная городская среда».

«Здесь есть все для комфортного отдыха людей: и оригинальные детские игровые элементы, и прекрасная велодорожка протяженностью восемь километров, удобные лавочки, озеленение, — заключил Баженов.