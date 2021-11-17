Дворцу спорта в Люберцах предложили присвоить имя Давида Берлина

Имя Давида Берлина захотели присвоить Дворцу спорта в Люберцах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Instagram.

Давид Яковлевич Берлин умер на 97-м году жизни. Он — легенда советского баскетбола, заслуженный тренер России и СССР. Кроме того, он основал женский баскетбольный клуб «Спартак».

«За те семь лет, что нам случилось быть с Давидом Яковлевичем рядом, мы сделали многое. Одним из важных для него проектов стал турнир по уличному баскетболу „Кубок Берлина“. Проводится ежегодно в Московской области с 2014 года. Мероприятие будет теперь всегда находиться под моим патронатом в память о выдающемся человеке», — написал Терюшков.

Парламентарий выразил соболезнования родным и воспитанникам Берлина. Кроме того, он выдвинул предложение присвоить имя выдающегося тренера Дворцу спорта в Люберцах, ведь именно там он начинал свой карьерный путь.