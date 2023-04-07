Подмосковье 07 апреля 2023, 09:53 Дворцу культуры в Воскресенске присвоят статус объекта культурного наследия Светлана Плотникова

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Ансамбль Дворца культуры «Химик» в Воскресенске станет объектом культурного наследия. Здание было построено в 1951–1955 годах по проекту архитектора Бартошевича.

Внутри здания сохранились все исторические интерьеры, а картины на стенах были написаны художниками, которые расписывали стены станции метро «Киевская». Заместитель директора ДК Светлана Белоус рассказала, что в этом году учреждение отметит 85-летие.

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«Надеемся, что после официального получения статуса объекта культурного наследия будет проведена реставрация, но весь интерьер останется в сохранности. Будут проводиться экскурсии для школьников, для всех жителей области», — отметила она.

Благодаря бережному отношению администрации Дворца, внутри также сохранились дубовые двери, лестницы с фигурными ограждениями, лепные маски и барельефы и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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