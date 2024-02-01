Подмосковье 01 февраля 2024, 22:49 Дворовые территории в Воскресенске продолжат очищать от снега и наледи Unsplash

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Администрация Воскресенска следит за содержанием придомовых территорий и дорог в надлежащем виде. Горожане, в свою очередь, активно поддерживают работников дорожного сервиса.

Жители Воскресенска поблагодарили за уборку снега местного тракториста. Сергей Казаков — работник учреждения «Благоустройство и озеленение». В его маршрутном листе весь микрорайон Красный строитель.

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«Во дворе снег хорошо чистят, отлично. В этом году завалов нет, наледей нет. Вот сейчас прочистили очень хорошо. За другие микрорайоны не могу сказать, а наш микрорайон — отлично», — отметила жительница Воскресенска Вера Гришаева.

Сергей работает водителем трактора уже четвертый год.

«Зима снежная, но мы стараемся, чтобы машины проходили, дорогу не запускать. Обслуживать „Красный строитель“ — моя задача. Я надеюсь, я с этим справляюсь», — подчеркнул Сергей Казаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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