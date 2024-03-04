Подмосковье 04 марта 2024, 14:57 Дворники убрали более 15 тысяч кубометров снега в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Свыше 500 коммунальщиков убирали парки Подмосковья на прошлой неделе. Они вывезли более 15 тысяч кубометров снега.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в уборке задействовали 544 человека.

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«За прошедшую неделю, в общей сложности было вывезено 15 тысяч кубометров снега. Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», — сказал он.

В первую очередь коммунальщики убирали снег на центральных аллеях, а затем — на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Территорию также обработали ото льда.

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