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    11 ноября 2021, 18:37

    Более 15 тысяч дворников помогли устранить последствия снегопада в Подмосковье

    Последствия ноябрьского снегопада в Подмосковье помогли устранить более 15 тысяч дворников

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 15 тысяч дворников подключились к устранению последствий снегопада в Подмосковье. Задействовали и 1,2 тысячи машин. Это отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

    Более 15 тысяч дворников помогли устранить последствия снегопада в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    В ночь на 11 ноября в московском регионе выпал первый снег. Дворники и специальная техника сразу приступили к очистке дорог, дворов, общественных мест.

    В регионе выпало от двух до четырех сантиметров снега. Но больше всего на востоке и юго-востоке.

    Мы готовы к зиме. Наши коммунальные службы оперативно реагируют на изменения погодных условий

    Михаил Хайкин.

    Он отметил, что в Подмосковье обработали ото льда тропинки, лестницы, спуски и подъемы. К работам приступили в шесть часов утра.

    «В первую очередь мы делаем упор на подходах к подъездам, детских площадках. Для нас важны комфорт и безопасность жителей», — подчеркнул Хайкин.

    И уточнил, что утром от снега очистили более 10 миллионов квадратных метров тропинок.