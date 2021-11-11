Более 15 тысяч дворников помогли устранить последствия снегопада в Подмосковье

Свыше 15 тысяч дворников подключились к устранению последствий снегопада в Подмосковье. Задействовали и 1,2 тысячи машин. Это отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В ночь на 11 ноября в московском регионе выпал первый снег. Дворники и специальная техника сразу приступили к очистке дорог, дворов, общественных мест.

В регионе выпало от двух до четырех сантиметров снега. Но больше всего на востоке и юго-востоке.

Мы готовы к зиме. Наши коммунальные службы оперативно реагируют на изменения погодных условий Михаил Хайкин.

Он отметил, что в Подмосковье обработали ото льда тропинки, лестницы, спуски и подъемы. К работам приступили в шесть часов утра.

«В первую очередь мы делаем упор на подходах к подъездам, детских площадках. Для нас важны комфорт и безопасность жителей», — подчеркнул Хайкин.

И уточнил, что утром от снега очистили более 10 миллионов квадратных метров тропинок.