Дворники из Подмосковья рассказали о своих буднях

Москву и Подмосковье завалило снегом. Но еще неизвестно, чего больше — снега или негатива в адрес коммунальщиков. Кто они — дворники? Герои нашего времени или бездельники, как считают многие жители? Выясняла корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент успела пообщаться с четырьмя дворниками. У каждого из них — своя философия и своя правда. Но факт остается фактом — пока снимали этот сюжет, вся съемочная группа невероятно замерзла.

Источник фото: телеканал «360»

«Я так замерзла, что не чувствую ни рук, ни ног и вообще с трудом разговариваю. И лично для меня дворники — однозначно герои нашего времени. Особенно меня поразил дворник Володя, который мечтает съездить во Францию. А вообще у всех дворников, наверное, одна мечта — чтобы было меньше снега. И меньше негатива с вашей стороны и больше поддержки!» — поделилась корреспондент «360» Натали Владимирова.

Чтобы подробнее узнать о философии дворников, смотрите наш сюжет.