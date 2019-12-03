Дворники из Новокуркино объявили бойкот управляющей компании

В Новокуркино дворникам и консьержам управляющая компания «ПИК-комфорт» уже пять месяцев не платит зарплату. Люди устали верить обещаниям и объявили бойкот, перестав выполнять свои обязанности. Результат не заставил себя долго ждать. В УК в курсе сложившейся ситуации и обещают решить проблему в ближайшем будущем.

«За июль заплатили недавно только, 15-20 дней назад. А за август, сентябрь, октябрь они не хотят платить», — говорит дворник Акман Туйчиев.

Источник фото: телеканал «360»

Та же ситуация и у консьержей. Надежда уже просто не может сдерживать эмоции.

«В ломбард все золото отдали — мы без денег сидим. А мои дети еще снимают квартиру, платить как-то надо. Что делать? Где эти деньги? Мы работаем для чего?» — возмущается консьерж Надежда Капитан.

Источник фото: телеканал «360»

Снимать квартиру у женщины нет возможности, а работу ее жители очень ценят, поэтому скинулись и обустроили для нее небольшую жилплощадь.

Источник фото: телеканал «360»

Вот она — самая маленькая квартира, которую уже больше месяца разыскивают все СМИ. Метр двадцать на два. Кухонный уголок, небольшая кровать.

Источник фото: телеканал «360»

И Надежда работает бесплатно. В доме всегда чисто и красиво. Как и в других высотках, где есть консьержки. Другое дело — дворники. Они за «даром» трудиться не намерены. Поэтому и такая картина — мусорные контейнеры переполнены, вокруг валяется мусор. Это притом, что жители ежемесячно оплачивают уборку домов и придомовой территории.

Источник фото: телеканал «360»

«Дворники зарплату не получают, соответственно по району мусорки. Отчисления все жильцы „Пику“ делают и за работу консьержек, и за дворников, а результата никакого», — говорит жительница дома № 19 Олеся Петриченко.

Источник фото: телеканал «360»

В управляющей компании о проблеме знают. Говорят, дело не в них — во всем виноват подрядчик, который и отвечает за выплату зарплат.

«В настоящее время происходит смена подрядчика — это сотрудники не „ПИК-комфорт“, а подрядной организации. Мы понимаем, что там происходит достаточно неприятная ситуация по поводу уборки и консьержей. Сами стараемся как можно быстрее решить этот вопрос, то есть понимаем — чем быстрее, тем лучше», — прокомментировала сотрудник пресс-службы ООО «ПИК-Комфорт» Екатерина Швалюк.

Источник фото: телеканал «360»

По словам жителей, подрядчики эти меняются каждые два-три месяца. А зарплаты, как не было, так и нет. Люди уже обратились в прокуратуру — терпеть несправедливость и мусор они больше не готовы.