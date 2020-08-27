«Новый культурный центр округа». Дворец торжеств построят в подмосковном поселке Шаховская

В подмосковном поселке Шаховская разработали новый проект строительства дворца торжеств. Его разместят на улице Базаева. Такая задумка принесла автору победу в творческом конкурсе, проведенном Союзом московских архитекторов год назад.

Проект нового дворца — результат инициативы администрации городского округа Шаховская. Там предложили провести конкурс на базе Союза московских архитекторов.

Победителем стал Андрей Бутусов. Под создание дворца торжеств отдадут участок площадью около 800 квадратных метров. Об этом рассказал председатель подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Вместе с находящейся рядом школой искусств дворец сформирует новый культурный центр округа Владислав Гордиенко.

Главный фасад здания облицован натуральным камнем и имеет форму «книжки» с круглыми металлическими проемами — они символизируют обручальные кольца.

Во дворце станут проводить банкеты и свадебные церемонии. Это отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Здание необычно по композиции, подчеркнуто торжественно. Главную символичную нагрузку будет нести центральный элемент фасада — экран с мощным пластическим акцентом Александра Кузьмина.

Десятиметровые оконные проемы обеспечат красивые фотозоны с панорамными видами на благоустроенную территорию.