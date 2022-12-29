Подмосковье 29 декабря 2022, 17:14 Дворец культуры в Ступине отремонтируют в 2024 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на капитальный ремонт Дворца культуры в Ступине. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова. Работы планируют завершить в 2024 году.

Здание Дворца культуры начали строить в 40-х годах прошлого века. Работы заморозили и продолжили в 1958-м. Теперь его ждет полное обновление. Ремонт будут проводить по программе «Культура Подмосковья» за счет средств региона и округа.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.

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