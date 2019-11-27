Дворец культуры в Озерах отремонтируют до конца года

Ремонт дворца культуры в городском округе Озеры завершат до конца 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Ремонтные работы подрядчик начал в мае 2019 года. Нужно было отремонтировать фасад старой части здания дворца культуры и провести внутренние общестроительные работы. Кроме того, было запланировано переоборудование сцены.

Сейчас фасад облицован по периметру керамогранитом. Завершается внутренний ремонт помещений, кабинетов, лестничных пролетов и коридоров.

Глава городского округа Озеры Алла Черкасова подчеркнула, что исполнение государственных программ на территории муниципалитета держится на контроле. Она особо отметила, что дворец культуры — важный для округа объект, и его ремонт необходимо завершить качественно.

«Уже сейчас мы видим, как преобразился фасад здания, а внутри переоборудована сцена. Осталось совсем немного времени до того момента, когда талантливые жители нашего города смогут заниматься в отремонтированном современном дворце культуры», — сказала Алла Черкасова.

В дворце культуры в Озерах проходят собрания, праздники, выпускные балы, новогодние мероприятия. Посетители обновленного дворца культуры смогут оценить новый свет и звук, так как учреждение закупило современное музыкальное и световое оборудование. Помимо световых эффектов, на сцене появилась «новая одежда» благородного синего цвета — кулисы, задний фон, падуги (декорация, скрывающая от зрителя механизм верхней части сцены — прим. ред.).

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Художественный руководитель ДК Сергей Кириченко отметил, что все жители города с нетерпением ждали окончания ремонта. «Главное здание центра культуры и досуга городского округа Озеры стало современным, красивым и уютным. Наши коллективы художественной самодеятельности постепенно переезжают в светлые большие отремонтированные комнаты. И мы очень этому рады!» — поделился Сергей Кириченко.

Новая звуковая аппаратура в концертном зале ДК уже установлена. Над сценой смонтированы большие звуковые линейные массивы. На самой сцене установлены низкочастотные сабвуферы. За кулисами появились так называемые звуковые «прострелы» и мониторы, что позволит артистам без проблем слышать все музыкальные инструменты, играющие на сцене. В центре зрительного зала установлен новый цифровой пульт. Для работы на выездах были закуплены 10 радиомикрофонов и комплект звуковой аппаратуры.

«Благодаря поддержке губернатора, дворец культуры теперь не только капитально отремонтирован, но и оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Это позволит приглашать в Озеры различных артистов. Также у нас появился комплект выездного оборудования, которое мы сможем использовать на уличных городских мероприятиях», — пояснил культорганизатор Александр Некрасов.

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Артисты, занимающие в вокальном коллективе «Переменка» по руководством Марины Фроловой, уже успели оценить и новую аппаратуру, и ремонт ДК в целом. «Руководители коллективов, дети и взрослые, которые занимаются в кружках художественной самодеятельности, рады, что ремонт дворца культуры не затянулся. Губернатор пообещал, что ремонт закончится в конце 2019 года — и это случилось. Дворец почти готов к открытию. Мы очень рады такому замечательному подарку к Новому году!» — отметила Марина Фролова.

Ремонт озерского дворца культуры ведется в рамках реализации нацпроекта «Культура» губернаторской госпрограммы «Культура Подмосковья 2017–2021 годы». Также в муниципалитете продолжается обновление Озерской детской школы искусств. Подрядчик ведет работы внутри здания, ремонтируется также фасад. Кроме того, в школе искусств заменят мебель и музыкальные инструменты.