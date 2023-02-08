Подмосковье 08 февраля 2023, 19:17 Дворец культуры в Коломне получил звуковое оборудование по программе народного финансирования

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Дворец культуры «Тепловозостроитель» в Коломне получил новый выездной комплект звуковой аппаратуры. Оборудование приобрели по губернаторской программе народного финансирования.

«Народный бюджет — это достаточно эффективный механизм выделения средств от бюджета на потребности и нужды граждан», — сообщил директор дворца культуры Роман Гражданцев.

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«Тепловозостроитель» является памятником архитектуры социализма XX века. С 2017 по 2019 годы здание капитально ремонтировали.

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Качество звука на новом оборудовании местные жители смогут проверить на ближайших масленичных гуляниях.

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