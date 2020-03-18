Дворец культуры в Балашихе отремонтируют к августу этого года

Реконструкцию Дворца культуры «Балашиха» планируют завершить к августу 2020 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Масштабная реконструкция ДК „Балашиха“ началась в 2019 году. Сейчас в старой части здания уже заменили кровлю и заканчивают ремонт. Все работы идут в соответствии с графиком, завершить их планируется к концу лета 2020 года. Самое главное, что помещение будет функционально и технологически оснащено, для того чтобы жителям Балашихи здесь было удобно», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в здании Дворца культуры после завершения реконструкции будут проводить основные городские мероприятия, в том числе праздничную программу ко Дню города. Также здесь смогут заниматься в творческих секция более двух тысяч детей.

Дворец культуры «Балашиха» открыли в 1954 году. Реконструкция здания проходит в рамках программы губернатора Московской области «Культура Подмосковья». Здесь отремонтируют помещения и модернизируют концертный зал — оснастят его современным звуковым и световым оборудованием, установят мультимедийные экраны, новые кресла, а также отремонтируют механизмы сцены.