07 февраля 2023, 11:53
Дворец культуры «Тепловозостроитель» в Коломне получил новые костюмы для спектаклей и танцев
Новые балетные пачки, народные и сценические костюмы приобрели для юных артистов дворца культуры «Тепловозостроитель» в Коломне. Пошить наряды помогла субсидия из окружного бюджета.
В новых сценических образах будут выступать актеры коллектива «Коломенский народный театр» в постановке «Повести Белкина», а также участники детского театрального коллектива «Сказка» в спектакле «Розовый бантик».
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Для ребят из ансамбля народного танца «Пламя» закуплены казачьи костюмы, а для балетной студии «Арабеск» — белоснежные пачки.
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«Приобрести костюмы нам помогла администрация округа. Наши коллективы участвуют в различных конкурсах и фестивалях, так что обновлению гардероба мы очень рады. Также костюмы будут использоваться и на городских мероприятиях», — рассказала сотрудница ДК «Тепловозостроитель» Сабина Цуркан.
Недавно в Коломне приступили к капремонту стадиона «Авангард», его планируют завершить в июне 2024 года. Обновление проведут в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья».
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