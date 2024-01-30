Подмосковье 30 января 2024, 15:24 Дворец культуры «Родина» провел праздник творчества и спорта для жителей Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Во дворце культуры «Родина» в Химках состоялся музыкальный концерт с элементами демонстрации спортивных видов борьбы. На мероприятии представили музыкальные и театрализованные постановки, а также трюки на татами в стиле айкидо.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

На сцене выступили участники «Клуба для всей семьи» и спортсмены айкидо. Зрителям показали номера эстрадного танца студии «Карат», исполнение песен школой современного вокала, а также театрализованные постановки. Спортсмены продемонстрировали возможности современного японского комплекса физических и духовных практик.

Реклама

«Айкидо принципиально отличается от других боевых искусств родом из Японии тем, что здесь нет соперников, это скорее партнерство, где мы вместе заинтересованы в результате. Этот вид боевого искусства выбирает созидательную энергию, а не разрушительную. Поэтому оппонент-противник превращается в партнера. Основная цель — не уничтожить друг друга, а вместе, обмениваясь энергией, преумножить ее, и прийти к положительному результату», — отметил мастер айкидо Денис Тульчинский.

Денис Тульчинский занимается айкидо уже 30 лет и преподает этот вид спорта с 1996 года. Он внес значительный вклад в развитие айкидо в России.

В Химках регулярно проводятся спортивные и творческие мероприятия. Организаторы постоянно обновляют программы и форматы досуга для местных жителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».