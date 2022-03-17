Дворец для самбо построят в Можайске

В Можайске приступили к строительству дворца спорта, он станет домашней ареной для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Спортивный комплекс будет представлять из себя двухэтажное здание площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Максимальная пропускная способность объекта составит порядка 830 человек.

«С каждым годом в Можайском городском округе желающих заняться борьбой и боевыми искусствами становится все больше. При этом победители чемпионатов, первенств мира и Европы занимаются в здании котельной. Именно поэтому по поручению губернатора Андрея Воробьева началось строительство современного дворца спорта для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Это долгожданный проект. Еще будучи главой округа, мы с родителями и ребятами обсуждали его, и вот он уже воплощается в жизнь. Уверен, что жители с нетерпением ждут открытия, которое планируется в 2023 году», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Дворец спорта будет оборудован универсальным спортивным залом с трибуной на 500 мест, залом борьбы с трибуной на 100 мест, тренировочным борцовским залом, тренажерным залом и просторными раздевалками. На прилегающей территории разместятся более 100 парковочных мест. Воспользоваться услугами нового спорткомплекса сможет любой житель Можайского округа.

Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ТРАНССТРОЙ». К работам подрядная организация приступила в феврале 2022 года. Объект возводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и президентского проекта «Спорт — норма жизни».