Подмосковье 14 февраля 2023, 18:30 Дворец бракосочетаний построят в Шаховской в 2024 году

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В Шаховской построят Дворец бракосочетаний, его уже начали возводить, а закончат работы в 2024 году. Проект Дворца стал победителем конкурса Союза архитекторов России.

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Площадь здания составит почти две тысячи квадратных метров. На первом этаже Дворца будет расположен вестибюль с гардеробом, зал торжественного приема, санузлы и комнаты жениха и невесты. От первого ко второму этажу будет вести винтовая лестница, в центре здания будет расположен купол, который будет создавать дополнительный естественный свет. На втором этаже будут оборудованы вестибюль, танцевально-банкетный зал, санузлы и административный кабинет.

Сейчас строители возвели монолитные стены и приступили к работам по фасаду, кровле и окнам, чтобы закрыть контур здания. К объекту уже подвели все инженерные сети — электроснабжение, водопровод, канализацию, уточнили в пресс-службе администрации округа.

«На мой взгляд, здание Дворца бракосочетаний очень интересное, я так думаю, пройдет время, и оно станет изюминкой улицы, на которой расположено», — сказала первый заместитель главы администрации Галина Фенина.

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