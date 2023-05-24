Подмосковье 24 мая 2023, 09:21 Дворец бракосочетаний достроят в Шаховской в 2024 году

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Строительство Дворца бракосочетаний продолжается в Шаховской. Этот масштабный проект победил в конкурсе Союза московских архитекторов, а завершат его в 2024 году.

Площадь здания составит почти две тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание развернуто главным фасадом вдоль улицы Базаева. Он будет облицован натуральным камнем. Фасад имеет форму книжки с круглыми металлическими проемами, символизирующими обручальные кольца.

В проект заложены десятиметровые оконные проемы с панорамными видами на благоустроенную территорию и прозрачный купол для естественного освещения. Также там построят просторные залы для торжественного приема, парящие балконы и винтовую лестницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых социальных объектов и благоустройстве лесопарка в Лобне.

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