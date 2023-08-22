Подмосковье 22 августа 2023, 20:28 Двор в Реутове назвали самым зеленым в Подмосковье 1 место — г. о. Реутов, Юбилейный проспект, дом 40 / ГУСТ МО

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Двор дома № 40 на Юбилейном проспекте в Реутове от Ольги назвали самым зеленым в Московской области. Она набрала 34,6 тысячи голосов, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Второе место по праву занял палисадник Ирины из Лосино-Петровского, в Почтовом переулке, 1, набрав более 31,8 тысячи голосов. „Бронза“ у Ирины из Королева, ее „цветущий сад“ на проезде Макаренко, 1 получил более 24,5 тысячи голосов», — добавила Аипова.

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По ее словам, победитель и призеры получат в качестве приза новые саженцы для палисадников во дворах.

В голосование за самый креативный и зеленый двор поучаствовали более 153 тысяч человек. Местные жители подали 117 заявок.

Также министр оценила вклад в озеленение дворов активистов из Красногорска и Краснознаменска. Они тоже получат саженцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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