Двор в Балашихе комплексно благоустроили по просьбам жителей на «Доброделе»

Заявки, оставленные жителями округа, коснулись заброшенных построек. Их было три — теперь нет ни одной. Это улучшило вид территории, рассказала специалист управления благоустройства администрации округа Софья Бородина.

Мы демонтировали три помещения, произвели благоустройство дворовой территории Софья Бородина.

Завершить все работы удалось за два месяца. Двор благоустроили по программе губернатора региона. В порядок привели тротуары и освещение, установили игровые и спортивные элементы.

Также здесь обустроили новые урны и скамейки. На площадках сделали резиновое покрытие, вокруг посадили новые деревья. С начала года в Балашихе преобразили 15 дворов.

За пять лет в Балашихе благоустроили больше половины дворов. Ежегодно новый облик получают свыше 10% таких территорий.