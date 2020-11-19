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    19 ноября 2020, 10:15

    Двор в Балашихе комплексно благоустроили по просьбам жителей на «Доброделе»

    Анастасия Аброськина

    В микрорайоне Первомайский подмосковной Балашихи комплексно благоустроили двор рядом с домами № 11 по улице Евстафьева и № 16 по улице Первомайской. Новый облик территории заранее согласовали с жителями. Они просили навести порядок, оставляя обращения на сайте сервиса «Добродел».
    Двор в Балашихе комплексно благоустроили по просьбам жителей на «Доброделе» | Изображение 1

    Заявки, оставленные жителями округа, коснулись заброшенных построек. Их было три — теперь нет ни одной. Это улучшило вид территории, рассказала специалист управления благоустройства администрации округа Софья Бородина.

    Мы демонтировали три помещения, произвели благоустройство дворовой территории

    Софья Бородина.
    Двор в Балашихе комплексно благоустроили по просьбам жителей на «Доброделе» | Изображение 2

    Завершить все работы удалось за два месяца. Двор благоустроили по программе губернатора региона. В порядок привели тротуары и освещение, установили игровые и спортивные элементы.

    Также здесь обустроили новые урны и скамейки. На площадках сделали резиновое покрытие, вокруг посадили новые деревья. С начала года в Балашихе преобразили 15 дворов.

    Двор в Балашихе комплексно благоустроили по просьбам жителей на «Доброделе» | Изображение 3

    За пять лет в Балашихе благоустроили больше половины дворов. Ежегодно новый облик получают свыше 10% таких территорий.