Подмосковье 14 июля 2023, 09:25 Двор дома на Летной улице в Мытищах благоустроили с учетом просьб жителей пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Встречи с жителями в рамках проекта «Умная коммуникация» регулярно проводятся в Мытищах. Недавно по просьбе жителей благоустроили двор дома № 24 корпус 2 на Летной улице. Там опилили деревья, отремонтировали плитку у подъездов и выполнили другие работы.

В рамках проекта «Умная коммуникация» жители многоквартирных домов самостоятельно расставляют приоритетность работ, которые необходимо провести в домах. По итогам выполненных работ во дворе дома на Летной улице состоялась встреча с активными жителями.

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«Несмотря на погодные условия, на встречу пришло много жителей. Мы подписали протокол о выполненных работах по содействию в постановке данного многоквартирного дома на капитальный ремонт. Кроме того, по инвестпаспорту, составленному ранее, частично осуществили завоз земли, а также решили вопрос по опиловке деревьев и ремонту плитки у подъездов. Жители радушно встретили нас и тепло отозвались по поводу проекта „Умная коммуникация“, предложенного губернатором Московской области Андреем Воробьевым и поддерживаемого главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой», — рассказал лидер общественного мнения, заместитель директора «Жилищного хозяйства» Александр Хаюров.

Активные жители получили грамоты.

«Руководители на постоянной связи с жителями. Если у нас что-то случается, я всегда могу позвонить и директору управляющей компании, и другим сотрудникам соответствующих инстанций, то есть осуществляется прямой контакт. „Умная коммуникация“ очень помогает нам осуществлять руководство домом», — рассказала председатель совета дома Алла Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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