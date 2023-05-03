Подмосковье 03 мая 2023, 10:10 Двойную операцию провели пациентке с болезнью сердца и опухолью кишечника в МОНИКИ

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Пациентка 65 лет поступила в МОНИКИ имени Владимирского с жалобами на боли в груди от ишемической болезни сердца. При обследовании врачи выявили еще одну проблему — опухоль толстой кишки на ранней стадии. Было принято решение о двойной операции.

«Под общим наркозом мы восстановили кровоток в артериях сердца с помощью шунтов и удалили опухоль толстой кишки. Операция прошла успешно, нам удалось решить сразу две проблемы за одно оперативное вмешательство», – рассказал врач-онколог МОНИКИ Николай Хитров.

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Поскольку опухоль была выявлена на ранней стадии, химиотерапия пациентке не понадобилась. После операции ей назначили терапию для разжижения крови и предотвращения образования тромбов в дальнейшем.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение врача-онколога.

Специалисты напоминают, что регулярное прохождение профосмотров и диспансеризаций позволяет выявить различные патологии на ранней стадии. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике.

В марте этого года в Лобне началось строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Во время рабочей поездки объект посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.