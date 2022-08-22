Двоих жителей Истры посмертно наградили за участие в спецоперации на Украине

Двух жителей Истры посмертно наградили за участие в специальной военной операции на Украине. Соответствующий указ подписал лично президент России Владимир Путин. Алексея Лисиченко, который работал в составе батальона «Барс», наградили медалью «За отвагу».

«Когда все это случилось, он просто сказал, что он не может это терпеть. Он решил защищать свою землю. Он сам с Украины. Он сказал „Я должен сам, я не могу сидеть“ и все», — рассказала жена Алексея Лисиченко Ирина Куберская.

Еще одного жителя Истры наградили посмертно. Разведчик-санитар Анатолий Корся получил орден «Мужества».

«За то, чтобы отстоять честь своих дедов, которые боролись с фашизмом, за веру, за правду, которую пытаются переписать. Отдали самое дорогое, поэтому мы должны помнить и должны относиться с гордостью», — говорит военный комиссар городского округа Истра Андрей Закржевский.

Обе награды были вручены родственникам погибших героев.

Ранее медаль «За Отвагу» получил Николай Трофимов — житель Чехова, который тоже участвовал в специальной операции на территории Украины. После полученных ранений его отправили на лечение в Красногорск. Награду герою вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В госпитале он пообщался и с его семьей.