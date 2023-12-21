Подмосковье 21 декабря 2023, 15:46 Двоих участников СВО посмертно наградили орденами Мужества в Ногинске Телеканал «360»

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Торжественное мероприятие в память о тех, кто отдал жизни защищая родину, прошло в Районном доме культуры в Ногинске. Родителям погибших в зоне специальной военной операции младшего сержанта Геюшова и прапорщика Морщинова передали ордена Мужества, присвоенные их сыновьям посмертно.

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Гостями памятного мероприятия стали семьи бойцов специальной военной операции и участников других военных конфликтов.

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«Понятно, что мы не можем унять их боль и никто не может. Но сделать от нас все зависящее мы должны, и мы это делаем. В этот день склоняем головы перед отвагой, стойкостью, мужеством наших ребят», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Минутой молчания почтили память всех, кто отдал жизни при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

В этот день в фойе Районного дома культуры семьи военнослужащих могли получить консультации и помощь по различным вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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