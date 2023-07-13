Подмосковье 13 июля 2023, 12:03 Двоих детей с тяжелым поражением легких спасли в МОНИКИ Телеканал «360»

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Двоих детей с деструктивной пневмонией легких спасли в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Болезнь возникла как осложнение на фоне инфекции дыхательных путей.

Брат и сестра Миша и Аня поступили в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского из областной больницы с диагнозом деструктивная пневмония. Если вовремя не взяться за лечение, возможен даже летальный исход. Состояние детей при поступлении оценивалось как тяжелое.

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У Ани было поражено все левое легкое, требовалась кислородная поддержка. Миша поступил с признаками абсцесса легкого. В тот же день врачи провели операцию.

«Им требовалась экстренное вмешательство обоим после небольшой преоперационной подготовки анализов, исследований обоим было выполнено дренирование гнойных очагов, что облегчило нам задачу в дальнейшем. Потому что гнойные очаги были санированы. Это основное при этом заболевание, чем побыстрее дренировать этот гнойный очаг, тем легче потом становится в лечении», — отметила детский хирург Зухра Маккаева.

Для удаления гноя была установлена специальная система дренирования. Это уникальная разработка Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

«Начали дренирование достаточно давно, именно в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского впервые была проведена научная работа о том, что при деструктивных формах пневмонии данный вид лечения может быть очень эффективным», — отметила заведующая детским хирургическим отделением Евгения Полуконова.

После лечения дети быстро пошли на поправку. Теперь пациентов ждет курс физиотерапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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