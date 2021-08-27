«Двоечника можно уничтожить, а можно вдохновить». Воробьев открыл форум «Время образования» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учителей, которые щедры на похвалу и поддерживают учеников. Глава Подмосковья считает, что новый учебный год пройдет достойно. Об этом он заявил, выступая на открытии форума «Время образования».

В Подмосковье стартовал первый форум «Время образования», организованный Министерством просвещения РФ при поддержке правительства региона. Андрей Воробьев приветствовал всех участников и поздравил с предстоящим Днем знаний.

Он выразил надежду, что эта встреча позволит позитивно настроиться на следующий учебный год и радоваться успехам учеников.

«Успехи ребят, очевидно, дают им перспективы. Одно дело — быть где-то на обочине, а другое — быть в авангарде перемен, быть на виду, реализовать себя», — отметил он.

Глава Подмосковья обратил внимание, что важно давать всем шанс раскрыть свой потенциал.

«Я, конечно, хочу поблагодарить всех наших учителей — сильных, очень сильных. Учителей, которые не боятся искать и щедры на похвалу, поддержку ученика. Можно двоечника уничтожить — извините, что, может, не совсем парламентское у меня выражение, — а можно его вдохновить и поддержать», — сказал Воробьев.

В Московской области очень серьезно относятся к образованию, и оно всегда было на высоком уровне. И поэтому очень важно, что форум проходит именно в Подмосковье, отметил он.

«Образованию сегодня уделяют огромное значение. Госсоветы. Сам президент вовлечен в процессы, и формы, и содержания. И конечно, хочется дерзнуть, чтобы в нашей стране образование во всех ее уголках было на должном уровне», — заявил губернатор.

Воробьев также отметил важность внедрения современных технологий в образовании.

«Цифровизация нужна лишь настолько, насколько [важно] сделать удобным, интересным обучение ребят», — подчеркнул он.