Двое жителей Подмосковья вышли в финал Евразийских соревнований Huawei Cup

Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup проводят уже седьмой год подряд. На этот раз в числе финалистов двое жителей Подмосковья. Среди участников было около 20 тысяч студентов и молодых специалистов.

Анна Курбатская и Степан Федоров из Подмосковья показали высокие результаты на отборочных этапах — их пригласили в финал, который состоится в марте.

На этих соревнованиях они представили Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Леонова.

Задача Huawei Cup — мотивация к самообразованию, развитию профессиональных навыков студентов, молодых специалистов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Монголии, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

Какие навыки показывают участники?

В этом году участников ждали номинации, которые связаны с развитием 5G, APP, AI, Storage и ICT Observer. Это и технологии мобильной связи нового поколения, и модели искусственного интеллекта, и IP-сети.

Подключиться к соревнованиям могли студенты, аспиранты и выпускники, которым исполнилось 18 лет.

Подготовиться к соревнованиям можно благодаря бесплатной онлайн-школе. Уточнить детали можно на сайте huaweicup.ru.