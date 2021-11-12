Двое ученых Объединенного института ядерных исследований вошли в шорт-лист премии «За верность науке»

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академик Юрий Оганесян и старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Марк Ширченко вошли в шорт-лист премии «За верность науке».

Они стали претендентами в номинации «Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей».

23 июля 2021 года по инициативе Юрия Оганесяна на набережной Волги в Дубне было открыто самое большое в Европе, Азии и Америке панно «Периодическая таблица им. Д. И. Менделеева». Трансляцию церемонии открытия грандиозного арт-объекта посмотрели более 12 тысяч школьников проекта «Большая перемена».

Источник фото: Объединенный институт ядерных исследований

Поддерживая интерес школьников к науке, Объединенный институт ядерных исследований и «Большая перемена» объявили конкурс для школьников «Напиши письмо ученому» с участием Оганесяна. Также академик принял участие в съемках фильма о Д. И. Менделееве в рамках проекта «Россия научная. Великие имена».

Марк Ширченко в течение девяти лет (с 2011 по 2019) занимался переводом общеизвестного сериала «Теория большого взрыва» в составе проекта «Кураж-Бамбей». По мнению многих телезрителей, созданная этой студией версия перевода — одна из самых смешных. А благодаря работе Марка Ширченко физика в ситкоме — настоящая. Есть мнение, что благодаря этой версии перевода сериал и стал популярен в России. Всего в мире финал сериала посмотрели 18 миллионов человек. Также Марк Ширченко как популяризатор науки участвовал в таких проектах, как «Бранч с ученым», в международном образовательном проекте Virtual science camp и лектории проекта «Большая перемена», фестивале науки и технологий Homo Science в Нижнем Новгороде.

Источник фото: ВКонтакте

Оба номинанта из Дубны в этом году принимали участие в проектах, вошедших в шорт-лист премии — это цикл документальных фильмов «Россия научная. Великие имена» в специальной номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации» и «Бранч с ученым» Политеха.

Премию «За верность науке» ежегодно вручают за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров. Организатором премии выступает Минобрнауки России.

Объявление шорт-листа участников в 14 номинациях состоялось на заседании экспертного совета VII Всероссийской премии «За верность науке». Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в конце ноября.