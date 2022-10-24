Двое участников из Подмосковья завоевали золото и серебро в XVI Дельфийских играх | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 19:26 Двое участников из Подмосковья завоевали золото и серебро в XVI Дельфийских играх

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Двое участников из Подмосковья смогли занять первое и второе место в Дельфийских играх. Сами престижные соревнования проходили с 14 по 18 октября в Душанбе в Таджикистане.

В целом игры собрали больше полутысячи участников. Им от 10 и 25 лет, они приехали сразу из нескольких стран СНГ. В программе было всего десять номинаций. Сборную России представил, в том числе, студента ВГИКа Гордей и школьница Купава Мурашко. Первый сумел получить серебряную награду в номинации «Изобразительное искусство». Вторая взяла в той же самой номинации золото. Оба обладателя наград — жители Мытищ.

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Ранее первая всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходила с 10 августа по 2 октября. Сборная Подмосковья заняла уверенное третье место в общекомандном зачете.

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