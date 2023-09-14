Подмосковье 14 сентября 2023, 15:36 Двое студентов института культуры в Химках получили стипендию президента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Студенты Московского государственного института культуры в Химках Лилия Маулавиева и Сергей Корепанов получили стипендии президента и правительства России. Пособие будут выплачивать весь год.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Назначение стипендии президента и правительства России — признание трудов и показатель результатов и достижений, которые студенты показали за период обучения в вузе, в том числе и благодаря их наставникам и преподавателям. Приятно, когда плодотворная деятельность оценивается по заслугам. Поздравляю ребят, желаю дальнейших побед и профессионального роста!» — сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

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Лилия Маулавиева — студентка четвертого курса кафедры оркестрового исполнительства и дирижирования факультета музыкального искусства. Сергей Корепанов учится на кафедре сольного народного пения.

Ребята достигли высоких результатов в обучении, побеждали на всероссийских и международных олимпиадах и фестивалях.

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