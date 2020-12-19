Две сироты получили от государства квартиры в Шатуре
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин вручил им ключи. Виктория рассказала, что получила однокомнатную квартиру с балконом. Для нее это стало подарком на совершеннолетие — недавно ей исполнилось 18. Жильем девушка осталась довольна.
Такого же мнения придерживается и Галина. Ее бабушка заявила, что у них «нет вопросов ни к администрации, ни к дому». В новую квартиру они собираются переехать вместе.
Начальник отдела по учету и распределению жилой площади Алексей Фадин рассказал, что до заключения контрактов было проверено состояние квартир.
«Чтобы был ремонт, чтобы все соответствовало санитарным нормам и требованиям, то есть в квартирах произведен ремонт свежий, не пятилетней давности», — рассказал он.
Уточняется, что квартиры выданы по договору соцнайма. Если девушки будут вовремя оплачивать коммуналку и докажут свою состоятельность, то через пять лет станут собственницами. Кроме того, эти условия уберегают их от мошенников.