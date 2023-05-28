Подмосковье 28 мая 2023, 12:47 Двое сирот получили квартиры в Подольске

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Сироты из Подольска Иван Козырев и Алена Зарбалиева получили собственные квартиры. Ключи от жилищ горожанам вручил лично глава городского округа Дмитрий Жариков.

Иван родился в Подольске, в местном роддоме мальчика бросила мать. Ребенок оказался в Пензе, где вырос, устроился на работу и женился. Вернуться в родной город оказалось для мужчины счастьем.

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«Город Подольск, я его очень сильно люблю. Сколько лет меня не было в этом городе, и все так изменилось. Я просто в шоке», — поделился сирота.

Вместе с Иваном ключи от квартиры получила и Алена Зарбалиева. Из Подольска она уехала, когда ей было около двух лет. Приемная семья забрала девочку в станицу Отрадное Краснодарского края.

«Приходит эта чудесная, прекрасная семья, им показывают детей. Я на тот момент сидела на деревянной лошадке. Папа посмотрел и сказал: „Все, казачкой будет“. Планы на этот город большие. Я же из станицы, сперва надо освоиться. Непривычно наблюдать такие большие здания», — рассказала девушка.

В администрации городского округа Подольск глава муниципалитета Дмитрий Жариков лично поздравил сирот с получением собственного жилья. Он подарил новым жителям Подольска цветы, сертификаты, ключи и первую бытовую технику. Квартиры детям, оставшимся без попечения родителей, выдают согласно государственной программе Московской области «Жилище». В этом году в регионе получат квартиры более 750 детей.

«В городском округе Подольск в список включены 43 человека. Соответственно, дети-сироты и дети без попечения родителей и лица из их числа», — отметил заведующий отделом защиты имущественных и неимущественных прав окружного управления № 16 Эльдар Сафин.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте нового этапа расселения аварийного жилья.

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