Двое мальчиков с рекордным весом родились в Подольске за неделю

В Подольском роддоме за одну неделю родились сразу два мальчика с рекордным весом. Он составил 4,5 и 5 килограммов. Каждый из мальчишек стал третьим ребенком в своей семье.

В среднем дети рождаются с весом от 2,5 до 3,5 килограмма, напоминают врачи. Те, кто весит больше 4 килограммов, уже считаются крупными. Роды при этом проходят несколько сложнее, специалистам важно постоянно быть начеку.

«И в таких родах важно контролировать показатели матери и ребенка, чтобы специалисты при необходимости были готовы провести оперативное вмешательство. В данной ситуации одной маме по показаниям мы выполнили кесарево сечение, у второй — приняли естественные роды», — сказал главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.

Сейчас и мамы, и их младенцы чувствуют себя хорошо, всех готовят к выписке. Стоит отметить, что в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Ежедневно с восьми утра до восьми вечера можно позвонить на линию и поговорить с оператором. Он расскажет о том, какие документы нужно брать с собой в роддом, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», также по телефону можно записаться к необходимым специалистам, которые смогут дать исчерпывающую информацию. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении выписки из роддомов Подмосковья. Теперь оформить документы на новорожденного можно онлайн — не выходя из палаты.