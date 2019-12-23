Двое детей-сирот из Котельников получили ключи от квартир

23 декабря двое детей-сирот из Котельников получили квартиры. Ключи от заветного жилья им вручил глава округа Андрей Булгаков. Данила Чекмарев и Екатерина Магнитская стали первыми обладателями собственных квадратных метров в 2019 году.

Поскольку вручение состоялось накануне новогодних праздников — Андрей Булгаков также вручил ребятам елку, которая будет радовать их в новом жилье, и новогодние подарки.

Ребята всю жизнь прожили в Котельниках, являются активными участниками различных мероприятий и оба получают высшее образование в Московском государственном областном университете. Данила учится по специальности «Экономика предприятий и организаций», а Екатерина — будущий логопед, девушка активно участвует в различных благотворительных мероприятиях.