06 апреля 2024, 20:45
Двое детей погибли в ДТП на дороге Липицы — Новоселки в Серпухове
Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибли двое детей. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Липицы — Новоселки в Серпухове.
По предварительной информации, 37-летняя женщина не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет.
Реклама
В аварии погибли две девочки четырех и семи лет. Женщину экстренно госпитализировали в городскую больницу.
Выяснилось, что ранее ее уже лишали прав на управление транспортным средством.
По факту ДТП проводится проверка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
ДТП
Серпухов
Реклама
Реклама