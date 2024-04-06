Подмосковье 06 апреля 2024, 20:45 Двое детей погибли в ДТП на дороге Липицы — Новоселки в Серпухове Пресс-служба МВД Московской области

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Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибли двое детей. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Липицы — Новоселки в Серпухове.

По предварительной информации, 37-летняя женщина не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет.

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В аварии погибли две девочки четырех и семи лет. Женщину экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Выяснилось, что ранее ее уже лишали прав на управление транспортным средством.

По факту ДТП проводится проверка.

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