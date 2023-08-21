Важное 21 августа 2023, 09:54 Андрей Воробьев: двое человек пострадали от обломков сбитого над Истрой беспилотника Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья

Читать 360tv в

Двое человек пострадали в результате падения обломков сбитого над Истринским округом беспилотника, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Одного из них госпитализировали. На месте происшествий работают все экстренные службы.

Утром 21 августа беспилотники были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области.

Реклама

В одном случае обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» городского округа Истра.

«Есть двое пострадавших: мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — сообщил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что все экстренные службы работают на месте. Беспилотник сбили в 08:16 над Истринским округом.

Ранее, в 06:50, другой беспилотный летательный аппарат подавили средствами радиоэлектронной борьбы вблизи населенного пункта Покровское в Рузском округе. Никто не пострадал.