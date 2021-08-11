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    11 августа 2021, 09:36

    Движение в центре Звенигорода временно изменили из-за благоустройства

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Движение машин на двух улицах в центре Звенигорода временно перекрыли. Это связано с благоустройством исторической части города.

    Движение в центре Звенигорода временно изменили из-за благоустройства | Изображение 1

    В Минтрансе Подмосковья сообщили, что изменения коснулись улиц Московская и Василия Фабричного. По ним автомобили и общественный транспорт не смогут проехать до 1 сентября.

    Приносим свои извинения за временные неудобства. Учитывайте информацию при поездках

    Минтранс Подмосковья.

    Общественный транспорт, который курсирует по этим улицам, временно следует в объезд. Изменились некоторые остановки.

    Движение в центре Звенигорода временно изменили из-за благоустройства | Изображение 2

    Пассажиров призвали внимательно изучить новые маршруты и заблаговременно планировать свои поездки.