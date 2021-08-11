11 августа 2021, 09:36
Движение в центре Звенигорода временно изменили из-за благоустройства
Движение машин на двух улицах в центре Звенигорода временно перекрыли. Это связано с благоустройством исторической части города.
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что изменения коснулись улиц Московская и Василия Фабричного. По ним автомобили и общественный транспорт не смогут проехать до 1 сентября.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Учитывайте информацию при поездках
Минтранс Подмосковья.
Общественный транспорт, который курсирует по этим улицам, временно следует в объезд. Изменились некоторые остановки.
Пассажиров призвали внимательно изучить новые маршруты и заблаговременно планировать свои поездки.