Движение в центре Звенигорода временно изменили из-за благоустройства

Движение машин на двух улицах в центре Звенигорода временно перекрыли. Это связано с благоустройством исторической части города.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что изменения коснулись улиц Московская и Василия Фабричного. По ним автомобили и общественный транспорт не смогут проехать до 1 сентября.

Приносим свои извинения за временные неудобства. Учитывайте информацию при поездках Минтранс Подмосковья.

Общественный транспорт, который курсирует по этим улицам, временно следует в объезд. Изменились некоторые остановки.

Пассажиров призвали внимательно изучить новые маршруты и заблаговременно планировать свои поездки.