Движение в тоннеле под площадью Громова в Жуковском откроют в декабре | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 17:48 Движение в тоннеле под площадью Громова в Жуковском откроют в декабре

Читать 360tv в

На проезжей части тоннеля под площадью Громова в Жуковском завершили укладку асфальта. Протяженность тоннеля более 700 метров.

Реконструкцию улицы Туполева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжают в Жуковском.

Реклама

Строители завершили укладку асфальтобетонного покрытия в тоннеле на площади Громова. Открыть движение по новой автодороге и в тоннеле планируется к концу 2022 года.

Реклама

«Всего было уложено 3,6 тысячи тонн асфальта, в ближайшее время приступим к нанесению дорожной разметки. Также продолжается внешняя и внутренняя отделка тоннеля, монтаж внутренних инженерных систем, устройство освещения. Новый тоннель станет частью двухуровневой транспортной развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В работы по реконструкции также включено переустройство инженерных коммуникаций, расширение проезжей части, устройство дублеров и строительство надземных переходов на улице Туполева. Свыше 150 человек и 25 единиц техники постоянно задействованы в работах на этом участке.

Участок, на котором идет реконструкция, проходит от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Дорогу расширят до четырех-шести полос и оборудуют надземными пешеходными переходами, рассчитанными на доступ для маломобильных граждан.

Реализация проекта увеличит пропускную способность дороги и перераспределит транзитные потоки, а также улучшит транспортную доступность Жуковского и Раменского.

Движение здесь будет бессветофорным, а время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут. До Новорязанского шоссе можно будет добраться за 15-20 минут.